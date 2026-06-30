Поиск

РФ в январе-апреле увеличила выручку от экспорта шоколада на 17%, до $304 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле этого года экспортировала шоколадных кондитерских изделий на $304 млн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки превысили 60 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В январе-апреле российский шоколад экспортировался в 63 страны. Лидером по закупкам остается Казахстан, на долю которого пришлась треть отгрузок. За четыре месяца в республику поставлено шоколадных кондитерских изделий на $99 млн, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года. "Для Казахстана Россия, в свою очередь, являлась крупнейшим поставщиком шоколадных кондитерских изделий с более чем 70%-ной долей в общем объеме импорта этой продукции", - говорится в сообщении, со ссылкой на казахстанское Бюро национальной статистики.

Вторым крупным зарубежным рынком сбыта российского шоколада является Белоруссия, куда в январе-апреле его было отправлено на $58 млн, что на 31% больше, чем годом ранее. На Белоруссию пришлось 19% российского экспорта шоколадной продукции.

На третьей позиции - Узбекистан, увеличивший закупки на 27%, до $36 млн.

"И в Казахстан, и в Белоруссию, и в Узбекистан экспорт шоколада оказался рекордными для января-апреля за все годы наблюдений", - подчеркивает "Агроэкспорт".

В топ-5 импортеров российского шоколада за этот период вошли Киргизия ($23 млн, рост на 22%) и Азербайджан ($19 млн, снижение на 14%).

"За последние четыре года объем российского экспорта шоколадных изделий вырос более чем на четверть, обновив в 2025 году очередной рекорд и вплотную приблизившись к $1 млрд. К 2030 году ожидаем, что показатель превысит $1,6 млрд с учетом роста мирового спроса и при условии дальнейшего развития отечественной кондитерской индустрии. При этом экспортная выручка может быть еще больше при эффективном позиционировании и продвижении российской продукции за рубежом, выстраивании оптимальной логистики и чутком реагировании на тренды в этом быстро меняющемся сегменте", - отметил руководитель "Агроэкспорт" Илья Ильюшин, процитированный в сообщении.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию

В Севастополе отменили ограничения электроснабжения

Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

 Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

Военные РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины

В Тверской области в результате падения обломков БПЛА погибла дачница

Греф назвал российский фондовый рынок сильно недооцененным

ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

 ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Свободную продажу топлива запускают на шести АЗС в Севастополе

В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС и еще трое пострадали
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10202 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2886 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов