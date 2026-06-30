РФ в январе-апреле увеличила выручку от экспорта шоколада на 17%, до $304 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле этого года экспортировала шоколадных кондитерских изделий на $304 млн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки превысили 60 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В январе-апреле российский шоколад экспортировался в 63 страны. Лидером по закупкам остается Казахстан, на долю которого пришлась треть отгрузок. За четыре месяца в республику поставлено шоколадных кондитерских изделий на $99 млн, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года. "Для Казахстана Россия, в свою очередь, являлась крупнейшим поставщиком шоколадных кондитерских изделий с более чем 70%-ной долей в общем объеме импорта этой продукции", - говорится в сообщении, со ссылкой на казахстанское Бюро национальной статистики.

Вторым крупным зарубежным рынком сбыта российского шоколада является Белоруссия, куда в январе-апреле его было отправлено на $58 млн, что на 31% больше, чем годом ранее. На Белоруссию пришлось 19% российского экспорта шоколадной продукции.

На третьей позиции - Узбекистан, увеличивший закупки на 27%, до $36 млн.

"И в Казахстан, и в Белоруссию, и в Узбекистан экспорт шоколада оказался рекордными для января-апреля за все годы наблюдений", - подчеркивает "Агроэкспорт".

В топ-5 импортеров российского шоколада за этот период вошли Киргизия ($23 млн, рост на 22%) и Азербайджан ($19 млн, снижение на 14%).

"За последние четыре года объем российского экспорта шоколадных изделий вырос более чем на четверть, обновив в 2025 году очередной рекорд и вплотную приблизившись к $1 млрд. К 2030 году ожидаем, что показатель превысит $1,6 млрд с учетом роста мирового спроса и при условии дальнейшего развития отечественной кондитерской индустрии. При этом экспортная выручка может быть еще больше при эффективном позиционировании и продвижении российской продукции за рубежом, выстраивании оптимальной логистики и чутком реагировании на тренды в этом быстро меняющемся сегменте", - отметил руководитель "Агроэкспорт" Илья Ильюшин, процитированный в сообщении.