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Минобороны РФ заявило о расширении зоны контроля в Запорожской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российская армия расширила зону контроля в Запорожской области после взятия сел Лесное и Ровное, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Освобождение населенного пункта Лесное позволило подразделениям группировки войск "Восток" закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке. Занятие населённого пункта создаёт условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении Запорожской области - в сторону Тимошовки", - заявило министерство.

"Освобождение населенного пункта Ровное позволило подразделениям группировки войск "Восток" развить продвижение на данном участке и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки. Занятие населённого пункта расширяет контролируемый участок в Запорожской области и создаёт условия для дальнейших действий на этом направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Штурм Лесного провели подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Восток" в ходе наступательных действий, проинформировало министерство.

"В ходе боёв в районе населённого пункта уничтожено до взвода живой силы, 8 бронемашин, 11 единиц автомобильной техники, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 27 гексакоптеров типа "Баба-Яга", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что село Ровное взято под контроль штурмовыми подразделениями 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки "Восток".

"В ходе боёв в районе населённого пункта уничтожено до взвода живой силы, 4 бронемашины, 7 единиц автомобильной техники, 5 наземных роботизированных комплексов, а также 18 гексакоптеров типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении министерства.

Во вторник Минобороны РФ сообщило также, что под контроль российской армии перешло село Малиновка в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июня 2026 года Военная операция на Украине
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