Военные РФ уничтожили опорные пункты ВСУ авиабомбами ФАБ-3000 в Запорожской и Сумской областях

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований поражены ударами бомб с универсальными модулями планирования и коррекции ФАБ-3000, которые выполнили экипажи самолётов Су-34 ВКС России, сообщает министерство обороны РФ.

Пункт временной дислокации подразделения 65 отдельной мотострелковой бригады ВСУ уничтожен в районе Орехова Запорожской области; опорный пункт подразделения 13 отдельной бригады особого назначения Национальной гвардии Украины - в районе Краснополья Сумской области, говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство во вторник опубликовало кадры уничтожения этих целей.