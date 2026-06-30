Путин и Токаев обсудили развитие стратегического партнерства РФ и Казахстана

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае с.г., рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.

При обсуждении международной и региональной повестки дня Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель, информирует пресс-служба.