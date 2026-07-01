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Закон о внесении границ сельхозугодий в ЕГРН вступает в силу в РФ с 1 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Закон, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельхозназначения, вступает в силу с 1 июля 2026 года.

Он был принят Госдумой 9 декабря 2025 года, одобрен Советом Федерации 10 декабря, подписан президентом 15 декабря.

Законопроект был разработан и внесен в Госдуму правительством РФ.

До вступления закона в силу границы таких участков фиксировались только в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Это создавало риски необоснованного перевода сельхозугодий в другие категории земель. "Такие земли могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены заинтересованным лицам, в том числе для целей, связанных со строительством", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также подчеркивалось, что тенденция к сокращению сельхозугодий приводит к уменьшению площадей с плодородными почвами, и как следствие, к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

Закон устанавливает механизм, по которому в документах на сельхозугодья указываются точные данные о границах - с графическим описанием их расположения и перечнем координат всех характерных точек.

Площадь земель сельхозназначения в РФ превышает 370 млн га.

ЕГРН
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