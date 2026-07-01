Система взимания акцизов на алкогольную продукцию меняется в РФ с 1 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Система взимания акцизов на алкогольную продукцию меняется в РФ с 1 июля 2026 года, теперь они будут уплачиваться при покупке спирта на спиртзаводах.

Это предусмотрено федеральным законом "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации" (ФЗ-425), принятым 28 ноября 2025 года.

До этого нововведения спирт, продаваемый производителям алкогольной продукции, акцизом не облагался. Акциз взимался с производителей готовой продукции в момент ее отгрузки. До этого производители вносили авансовый платеж в ФНС. С 1 июля акциз будет необходимо платить в момент закупки спирта у его производителя. Авансовые платежи отменяются.

Вместе с тем 19 июня правительство приняло постановление, которым продлило по 28 декабря 2026 года сроки уплаты акцизов на некоторые виды алкоголя. Речь идет о алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 18%.

Кроме того, по 28 декабря 2026 года продлеваются наступающие в период с 1 июля по 30 ноября 2026 года сроки уплаты авансового платежа акцизов на эту же продукцию.

Правительство постановило, что продление возможно при условии, что в налоговый орган по 25 июля и по 25 августа 2026 года соответственно представлены банковские гарантии, сроки действия которых истекают не ранее 1 марта 2027 года, на общую сумму, которая должна обеспечить исполнение обязательств налогоплательщика по уплате в бюджет акциза на продукцию, срок уплаты которого продлевается.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов на годовой коллегии Росалкогольтабакконтроля в апреле этого года, при новом механизме администрировать акцизы будет проще, поскольку "спиртзаводов два десятка с небольшим". В то же время, по данным Росалкогольтабакконтроля, производством алкогольной продукции в РФ занимается 461 организация.

В 2025 году в бюджет поступило 1,5 трлн рублей акцизных платежей от алкоголя и табака, что на 12% больше, чем в 2024 году. В том числе от алкогольной продукции - 576,6 млрд рублей против 517,8 млрд рублей годом ранее.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ составило 178,3 млн декалитров (дал), что на 5,3% меньше, чем в 2024 году.