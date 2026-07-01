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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле вырастет почти в три раза

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле составит 3 тыс. 294,2 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Это почти в три раза выше июньского значения - 1 тыс. 337,5 рубля за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота, как в мае и июне, будет нулевой.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 297,2 за тонну ($1 тыс. 292,3 месяц назад), на шрот - $215 ($200,3).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

Минсельхоз
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