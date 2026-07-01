Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 1 июля остаются нулевыми

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 1 июля остаются нулевыми.

Их расчет представил Минсельхоз.

Эти ставки будут действовать по 7 июля включительно.

Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,8 за тонну пшеницы ($233 за предыдущий период), $218,3 - за тонну ячменя ($218,3), $230,8 - за тонну кукурузы ($231).

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы действует с 22 апреля, ячменя и кукурузы - с 15 апреля.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.