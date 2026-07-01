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Минфин Таджикистана и Минэкономики Узбекистана подписали план сотрудничества на 2026-2027 годы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Таджикистана и министерство экономики и финансов Узбекистана подписали план сотрудничества на 2026-2027 годы по итогам переговоров глав финансовых ведомств двух стран в Ташкенте, сообщила пресс-служба таджикистанского Минфина.

Документ подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и заместитель премьер-министра - министр экономики и финансов Узбекистана Джамшед Кучкаров.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, финансов, торговли и инвестиций, а также вопросы расширения взаимодействия между профильными министерствами.

Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Стороны отметили устойчивую динамику роста товарооборота и расширение номенклатуры взаимных поставок, а также заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов взаимной торговли и укреплении кооперации в промышленности и инвестиционной сфере.

Каххорзода представил информацию об основных макроэкономических показателях Таджикистана и проводимых в стране структурных реформах в сфере управления государственными финансами.

В Минфине Таджикистана отметили, что подписание плана сотрудничества направлено на дальнейшее развитие взаимодействия между финансовыми ведомствами двух государств.

Таджикистан Узбекистан Ташкент
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