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Банки с 1 июля будут обмениваться между собой ИНН клиентов при переводах в СБП

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Банки с 1 июля будут между собой обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков (ИНН) клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через Систему быстрых платежей (СБП) для борьбы с мошенничеством.

"Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

ИНН - это 12-значный номер, он присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные.

НСПК обеспечивает обработку операций по картам "Мир" и картам международных платежных систем, а также совместно с Банком России развивает Систему быстрых платежей. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Банк России НСПК
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