Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду не демонстрирует ярко выраженной динамики; участники рынка проявляют осторожность на фоне возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ. В центре внимания инвесторов остаются как геополитическая ситуация вокруг украинского конфликта, так и развитие событий на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2349,88 пункта (+0,07%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали "префы" Сбербанка (+0,8%), а также обыкновенные акции "Северстали" (+0,8%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "Татнефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%).

Подешевели акции МКПАО "Яндекс" (-1,1%), "Русала" (-0,8%), "Норникеля" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Президент США Дональд Трамп после недавних консультаций с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном решил продолжать переговоры с Ираном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно публикации, в ходе этих консультаций обсуждалась возможность возобновления американских ударов по Ирану, однако Трамп "решил пока придерживаться дипломатических переговоров".

"Хотя окончательного решения не принято, Трамп сказал помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона в итоге демонтировать ядерную программу Ирана", - пишет издание.

По данным газеты, президент сообщил помощникам, что не возражает, если переговоры с Тегераном затянутся дольше установленного для ядерной сделки крайнего срока - 18 августа.

17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Ожидается, что переговорный процесс для достижения окончательного соглашения США и Ирана займет 60 дней - вплоть до 17 августа.

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

"Два американских посланника выразили признательность Соединенных Штатов за роль Государства Катар в партнерстве с Исламской Республикой Пакистан в содействии ведению переговоров (Вашингтона и Тегерана - ИФ), подчеркнув приверженность Соединенных Штатов продолжению переговорного процесса и поддержке дипломатических усилий, нацеленных на достижение всеобъемлющего соглашения", - говорится в заявлении катарского МИД, опубликованном в соцсети X.

Окончательное решение спорных вопросов с Ираном потребует больших усилий, однако в итоге это может принести хорошие результаты, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Думаю, в итоге мы окажемся в хорошем положении, однако предстоит проделать еще много работы, причем не только за столом переговоров", - сказал он на подкасте у журналиста Майкла Ноулза.

Вэнс напомнил, что одна из главных задач США - "добиться подлежащей верификации денуклеаризации на всей территории Ирана".

Кроме того, вице-президент подчеркнул, что для полного восстановления нефтяного рынка после недавней приостановки движения судов через Ормузский пролив потребуется время. "Пролив открыт, через него поставляют все больше нефти. Однажды мы увидим, что поставки нефти превысят показатели, которые были до конфликта с Ираном", - заявил Вэнс.

"Но нужно некоторое время для того, чтобы мировая нефтяная отрасль восстановилась", - добавил он.

В Тегеране не намерены отказываться от права определять условия движения судов через Ормузский пролив, заявил во вторник спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Иран никогда не откажется от права управлять транзитом через Ормузский пролив", - цитируют его иранские СМИ.

Галибаф подчеркнул, что Иран, согласно подписанному с США меморандуму, ранее летом согласился сделать движение судов через пролив бесплатным, но только на 60 дней.

Условия, по которым суда смогут в дальнейшем следовать через Ормузский пролив, - один из центральных нерешенных вопросов на переговорах Тегерана и Вашингтона. Иран настаивает, что может тем или иным образом взимать плату с судов. США выступают против такого варианта.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, при этом по итогам квартала S&P 500 и Nasdaq показали самый сильный подъем с 2020 года, Dow Jones - с 2022 года. Позитивным фактором для рынка стал оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном. Между тем стабилизация цен на нефть вблизи минимумов с конца февраля способствовала снижению опасений относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом.

В среду инвесторы будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша на ежегодном форуме Европейского центрального банка в португальском городе Синтра.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренное снижение (-0,27%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 1 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая и Японии подрастают на 0,4-0,7%, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи снижаются на 0,8-1,5%. Биржи Гонконга закрыты в связи с праздником (День образования специального административного района).

В свою очередь мировые цены на нефть 1 июля утром умеренно подрастают; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,44%, до $73,24 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,47%, до $69,83 за баррель.