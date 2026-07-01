Более 150 человек эвакуированы из подтопленных районов в Свердловской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС эвакуировали из подтопленных районов Свердловской области 155 человек, в том числе шестерых детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Свердловской области произошло затопление более 290 частных жилых и дачных домов, 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях. Эвакуировано 155 человек, в том числе 6 детей. В пунктах временного размещения остаются 9 человек, остальные жители разместились у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

В подтопленных районах работают оперативные группы МЧС России. Всего к ликвидации последствий дождевого паводка и оказанию помощи населению привлечено более 600 человек и 150 единиц техники.

Беспилотные воздушные суда применяются для мониторинга и оперативного реагирования на обстановку.

В Нижних Сергах продолжается работа по расчистке русла реки с использованием инженерной техники. В Екатеринбурге при помощи мотопомп производится откачка воды. В Среднеуральске работают экстренные службы. Проводится очистка дорожных труб и откачка воды.

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Свердловской области были затоплены более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков. В Горноуральском муниципальном округе и в Нижних Сергах был введен режим ЧС.