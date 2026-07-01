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В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вводившиеся ранее ограничения в аэропорту Саратова сняты, информирует пресс-служба Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

О приостановке работы аэропорта сообщалось в ночь на среду.

Росавиация также объявила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пензы.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке на Пензу в среду утром. По его данным, жертв и пострадавших нет.


Саратов Росавиация Пенза
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