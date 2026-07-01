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Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 179 беспилотников ВСУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 21:00 вторника до 8:00 по московскому времени среды перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, заявило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Минобороны РФ
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