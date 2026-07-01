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ФСБ обнаружила в порту Петербурга 500 кг кокаина из Эквадора в грузе тунца

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте россиянина, причастного к ввозу в страну 500 кг кокаина из Эквадора в тушах тунца.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории контейнерного терминала АО "Петролеспорт" морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, обнаружено и изъято не менее 500 кг наркотического вещества, сокрытого в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В рамках расследования задержан гражданин России, у него обнаружены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, на которых находились $613 тыс., 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше $1,3 млн и пять автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей.

Следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК России.

Решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербург ФСБ Эквадор
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