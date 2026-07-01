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Родителям в РФ с 1 июля будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 1 июля заработали нормы закона, в соответствии с которыми родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам их детей, сообщает сайт Госдумы в среду.

Как ранее отметил, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, "это позволит родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних детей и защитить их от кибермошенников, в том числе от тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность".

Он напомнил, что "за полтора года принято 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью, два из них - это комплексные меры".

"Многие нормы действуют и уже приносят свой результат. Так, по данным правоохранительных органов, фактически сходит на нет такое явление, как дропперство. За это грозит серьезное уголовное наказание. Именно подростки, которым мошенники предлагали предоставить свои счета и карты для обмана людей в обмен на "легкий" заработок, зачастую становились соучастниками преступления", - сказал Володин. По его словам, всего за первые пять месяцев 2026 года число киберпреступлений сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число стабильно снижается с 2025 года,

Депутаты еще будут возвращаться к вопросу защиты граждан от киберпреступности на законодательном уровне, так как "технологии развиваются, используя их, злоумышленники придумывают новые преступные схемы", добавил он. В частности, на рассмотрении Думы находится еще три законопроекта в данном направлении.

Вячеслав Володин Госдума
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