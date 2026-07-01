"Росагролизинг" запускает пилотный проект по развитию шеринга сельхозтехники

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" в этом году запускает пилотный проект по развитию совместного пользования сельхозтехникой по аналогии с каршерингом.

"В этом году мы запускаем пилотный проект платформы по развитию шеринга - совместного пользования сельскохозяйственной техникой. У этого проекта будет два контура: внутренний - это управление МТК (машинно-технологические компании - ИФ) <...>. Внутренний контур будет заниматься учетом деятельности МТК - это техника, логистика, заказы, загрузка нашей техники, а внешний контур - это как раз возможность присоединиться со своей техникой к МТК и тем самым сделать работу техники более эффективной", - сообщил гендиректор компании Павел Косов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в среду.

Отвечая на уточняющий вопрос Мишустина, он заявил, что примеров такого взаимодействия в РФ пока нет.

"Здорово. Чем больше новой современной техники у наших аграриев, тем выше конкурентоспособность этого сектора. И конечно, весь процесс заключения договоров должен быть максимально упрощен с использованием четких, понятных цифровых решений, чтобы люди меньше времени тратили на документооборот", - заявил глава правительства.

Косов также сообщил, что, создавая МТК, "Росагролизинг" переходит от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуг. "Это наиболее востребовано, конечно, у малых и средних предприятий, потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживания, не всегда выгодно владеть - выгоднее заказать услугу", - сказал он.

По его словам, компания финансирует сторонние МТК и создает свои. "С начала года создали три собственные машинно-технологические компании в трех регионах. Общий объем инвестиций превышает 13,5 млрд рублей. Сейчас в полях работает 1,4 тыс. единиц техники. В этом сезоне мы вышли на работу уже в апреле, в рамках весенних полевых работ. Планируем в текущей модели обработать более 2 млн га уже в этом сезоне, - сообщил Косов. - Эта цифра будет расти с расширением географии нашего присутствия и увеличением парка техники наших машинно-технологических компаний".

Как подчеркнул глава компании, "Росагролизинг" становится не только владельцем крупного парка, но и реальным эксплуатантом. "А это совершенно другой уровень понимания, восприятия техники, ее работы в реальных условиях. Но мы считаем, что такая модель очень перспективна, потому что она обеспечивает оптимальную загрузку техники", - сказал он, обратив внимание на то, что вся техника в МТК оснащена телематическим оборудованием.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В 2025 году она передала в лизинг более 14 тыс. единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 млрд рублей.