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Воевавший за ВСУ наемник из Колумбии заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии, участвовавшего в военным действиях на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в генеральной прокуратуре РФ в среду.

"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Республики Колумбия Эдварда Ванегаса Мартинеза. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.

С учетом позиции гособвинителя Мартинез приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

По данным надзорного ведомства, "весной 2023 года Мартинез через пограничный пункт пропуска Польши прибыл на территорию Украины и в качестве наемника вступил в состав интернационального легиона, где прошел подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, военным снаряжением".

После этого до апреля 2025 года он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР. Наемник получил вознаграждение в размере, превышающем 1,7 млн рублей (эквивалент).

Колумбиец объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.

ДНР Колумбия ВСУ
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