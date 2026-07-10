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Межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ пройдут в Калининграде в пятницу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведут межведомственные консультации по вопросам ядерной безопасности в Калининграде в пятницу.

На переговорах будут детально рассмотрены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранской АЭС "Бушер".

"Росатом" намерен поднять вопрос участившихся случаев использования БПЛА вблизи ЗАЭС, а также психологическое давление на персонал и жителей Энергодара. Ранее Лихачев отмечал, что восприятие МАГАТЭ атак на объекты инфраструктуры может ослабевать, что является опасной тенденцией. Итог встречи, по его словам, позволит дать оценку текущей обстановке на ЗАЭС, где сохраняется напряженность.

"Мы подробнейшим образом все это обсудим. На мой взгляд, болевой порог чувствительности и восприятия к этим атакам снижается, и это очень опасная тенденция", - заявил Лихачев.

Также стороны затронут ситуацию на АЭС "Бушер", где 9 июля подверглась обстрелу прилегающая территория станции. Официальных данных о последствиях для работы станции пока нет.

"В том числе в пятницу не сможем не коснуться иранской и бушерской проблемы. Аспектов там много, и, конечно же, в решении так называемой иранской ядерной проблемы, скорее всего, будет определенная миссия, определенная роль "Росатома", - добавил глава госкорпорации.

В переговорах примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Предыдущий раунд межведомственных консультаций состоялся 13 марта в Москве. Тогда стороны заявили о сохранении диалога по безопасности ЗАЭС и обсудили рост военных рисков в районе Энергодара и иранской АЭС "Бушер".

Алексей Лихачев МАГАТЭ ЗАЭС
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