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До 90% месячной нормы осадков может выпасть в Московском регионе с 10 по 12 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России предупредил о дождях, ливнях, грозах и усилении ветра в Московском регионе в период с 10 по 12 июля, за три дня может выпасть от 45 до 80 мм осадков, что соответствует 50-90% месячной нормы.

"В Москве и Московской области в период с 10 по 12 июля прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, ночью 12 июля очень сильные, с ливнями и грозами, порывами ветра до 15-20 м/с (...) Суммарное количество осадков за период 10-12 июля может составить 45-60 мм, местами до 80 мм (50-90% нормы, норма осадков в июле по метеостанции ВДНХ - 84 мм)", - сообщили в Гидрометцентре.

Причиной ухудшения погоды 10-12 июля станет влияние высокого циклона на северо-западе европейской территории России, что приведет к тому, что в Центральном федеральном округе увеличится интенсивность осадков.

Как ранее сообщили в "Роскосмосе", российские гидрометеорологические спутники передали на Землю снимки циклона, который после прохождения Калининградской области подошел к Москве. 8 июля этот штормовой циклон обрушился на Калининградскую область. Непогода повалила деревья, повредила автомобили и крыши частных домов, вызвала аварийные отключения в приморских районах и оставила без электроснабжения ряд населённых пунктов.

Прогноз погоды

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 10 июля ночью прогнозируется кратковременный дождь, температура в Москве плюс 14 - 16, по области плюс 11 - 16. Днем ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, температура в Москве плюс 25 - 27, по области плюс 22 - 27, на востоке области до плюс 31 градуса, также ожидается ветер 6-11 м/с, местами с порывами 15-20 м/с.

Ожидается, что за сутки выпадет около 10-20 мм осадков.

В субботу, 11 июля, ночью кратковременный дождь, по области местами сильный, местами гроза, температура в Москве плюс 17 - 19, по области плюс 14 - 19. Днем дождь, местами сильный, гроза, температура в Москве плюс 24 - 26, по области плюс 21 - 26, на севере области до плюс 30. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

За сутки 11 июля может выпасть 15-20 мм осадков, местами до 35 мм.

В воскресенье, 12 июля, ночью сильный дождь, местами очень сильный, гроза. Температура ночью в Москве плюс 16 - 18, по области плюс 13 - 18. Днем дождь, по области местами сильный, гроза, температура в Москве плюс 21 - 23, по области плюс 19 - 24. Ветер местами с порывами до 15 м/с.

Ожидается, что за сутки в воскресенье может выпасть 15-30 мм осадков, по области местами до 50 мм.

По предварительному прогнозу, 13-17 июля ожидается погода с кратковременными дождями от небольших до умеренных. Преобладающая температура днем плюс 18 - 23.

Гидрометцентр Роскосмос ВДНХ
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