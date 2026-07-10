Аэропорты Петербурга и Череповца работают по согласованию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Череповца. Ранее в пятницу на режим работы в режиме согласования перешел столичный аэропорт Домодедово.