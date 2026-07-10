Пять участников межнациональной группы задержаны за организацию незаконной миграции из стран СНГ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники московского и сахалинского управлений ФСБ России пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к организации незаконной миграции, задержаны пять человек.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий вскрыты схемы распределения ролей и связи злоумышленников. Преступная деятельность задержанных носила массовый характер", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ РФ по Москве и МО.

Установлено, что четверо иностранцев, проживающих в Сахалинской области, и гражданин Российской Федерации - житель Москвы (все - выходцы из центральноазиатских республик), за деньги изготавливали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами госграницы РФ.

В результате граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно находиться в России и продлевать сроки своего пребывания.

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу.