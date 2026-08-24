В МИД РФ заявили, что готовы к посредничеству для урегулирования конфликта вокруг Ирана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Москва готова поддержать посреднические усилия как по урегулированию конфликта Ирана и США, так и по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке, заявил замминистра иностранных дел России Александр Алимов "Известиям".

"Россия в случае обращения готова поддержать посреднические усилия как на треке завершения агрессии против Ирана, так и в более широком плане поддержания стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в рамках продвигаемой нами обновленной концепции безопасности в Персидском заливе", - цитирует газета Алимова в понедельник.

Отмечается, что российская концепция направлена на долгосрочное разрешение конфликта. "Документ предполагает поэтапное урегулирование конфликтов, меры доверия, соблюдение принципа общей и неделимой безопасности и обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив", - говорится в статье.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вести "экономическую войну" против Ирана, чтобы добиться нужных Вашингтону договоренностей по спорным вопросам. Ожидается, что в понедельник глава американского Минфина Скотт Бессент подробнее расскажет об этих планах.