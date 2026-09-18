Российские военные заявили об уничтожении более 150 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 154 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в пятницу.

"Вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией, три станции спутниковой связи Starlink, 27 наземных робототехнических комплексов и два полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила 49 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Поражены 39 пунктов управления БПЛА, 81 наземный робототехнический комплекс, 87 антенн связи и БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств", - заявил представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 21 пункт управления БПЛА, 72 беспилотника самолетного типа и 14 тяжелых боевых дрона R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.