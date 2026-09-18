Поиск

Задерживается прилет 10 рейсов в аэропорт Новосибирска

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Десять рейсов прибывают в новосибирский аэропорт Толмачево с опозданием в пятницу, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.

Задерживаются рейсы S7 Airlines из Усть-Каменогорска, Якутска, Читы, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, рейсы "России" FV6641 и FV6651 из Сочи, "Аэрофлота" из Москвы.

Отменен рейс S7 Airlines из Талакана, а также рейс авиакомпании "Россия" в Сочи.

Самая длительная задержка объявлена для рейса авиакомпании "Россия" FV6641 из Сочи - почти 20 часов.

Новосибирск аэропорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С вечера четверга в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА

Восемь многоквартирных домов повреждены в Ростовской области после атаки БПЛА

Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

 Четыре российских аэропорта вернулись к штатной работе

Региональные парламенты изберут в восьми субъектах СЗФО

 Региональные парламенты изберут в восьми субъектах СЗФО

Еще 15 БПЛА сбито на подлете к Москве

Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

 Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

 Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

Количество летевших на Москву дронов увеличилось до 29

Что произошло за день: четверг, 17 сентября

Зернотрейдер "Родные поля" взыскал с экс-владельца Ходыкина 24 млрд руб. дивидендов

 Зернотрейдер "Родные поля" взыскал с экс-владельца Ходыкина 24 млрд руб. дивидендов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11807 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов