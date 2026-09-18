Задерживается прилет 10 рейсов в аэропорт Новосибирска

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Десять рейсов прибывают в новосибирский аэропорт Толмачево с опозданием в пятницу, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.

Задерживаются рейсы S7 Airlines из Усть-Каменогорска, Якутска, Читы, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, рейсы "России" FV6641 и FV6651 из Сочи, "Аэрофлота" из Москвы.

Отменен рейс S7 Airlines из Талакана, а также рейс авиакомпании "Россия" в Сочи.

Самая длительная задержка объявлена для рейса авиакомпании "Россия" FV6641 из Сочи - почти 20 часов.