Минобороны РФ сообщило о поражении в Черном море двух судов, связанных с ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные 17 сентября поразили дронами в Черном море два судна, связанные с украинской армией, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Суда были поражены высокоточными ударами БПЛА в порту Одесса и восточнее Измаила", - заявило министерство.

Удары нанесены "в целях снижения возможностей противника по транспортировке вооружения и военной техники", сообщило Минобороны.

Два морских судна типа "сухогруз", использовавшиеся для перевозки грузов для ВСУ, поражены в утренние часы 17 сентября беспилотниками "Герань-4 Сикер", заявило министерство, которое опубликовало кадры ударов.