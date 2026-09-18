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Монголия и РФ договорились увеличить товарооборот с приоритетом АПК и e-commerce

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти Монголии и России подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение взаимного товарооборота и торговлю продукцией с добавленной стоимостью, сообщают монгольские СМИ по итогам встречи главы Минэкономразвития Монголии Джадамбаагиина Энхбаяра и российского вице-премьера Алексея Оверчука.

"Документ также предусматривает содействие аймакам (областям) Монголии и субъектам России в развитии межрегионального и приграничного сотрудничества, установлении прямых связей между органами местного самоуправления и деловыми кругами двух стран. Отдельное внимание в меморандуме уделено инвестиционному взаимодействию, включая механизмы государственно-частного партнерства и расширению сотрудничества в электронной торговле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми сферами для развития товарооборота и двусторонних отношений в целом признаны АПК, легкая промышленность, информационные технологии, логистика, строительство, промышленность, медицина, туризм и образование.

По данным Главного таможенного управления Монголии, по итогам 2025 года объем внешней торговли с Россией составил $2,8 млрд, по итогам 8 месяцев текущего года - $2,3 млрд. В числе основных партнеров Монголии по объемам внешней торговли РФ занимает второе место после Китая. Основные торговые номенклатуры - энергоресурсы.

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