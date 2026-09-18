ВС РФ за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на Украине

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - сообщило министерство.

Целями ударов стали цехи по производству и места хранения беспилотников, наземных роботизированных комплексов, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также позиции ВСУ, отметило Минобороны РФ.