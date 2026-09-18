Россиян предупредили о сайтах, выдающих себя за ресурсы для онлайн-голосования

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили мошеннические сайты, эксплуатирующие тему выборов депутатов Госдумы в 2026 году, в том числе - выдающие себя за ресурсы для электронного голосования.

"Специалисты выявили два мошеннических сценария. В первом случае пользователям предлагают пройти предвыборный опрос и получить возможность выиграть приз, в другом - якобы принять участие в онлайн-голосовании", - сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

На сайте пользователю предлагают ввести серию и номер паспорта или СНИЛС, чтобы якобы перейти к онлайн-голосованию. После этого на странице появляется сообщение о том, что его аккаунт на государственном сервисе якобы взломан, и предлагается ожидать звонка "сотрудника" сервиса.

"Таким образом, мошенническая схема переходит из онлайна в телефонный разговор: злоумышленники могут связаться с человеком и продолжить взаимодействие под предлогом взлома его аккаунта", - отметили в компании.

При создании обнаруженного шаблона сайта якобы для голосования использовался искусственный интеллект. "Важно помнить, что убедительное оформление страницы само по себе не говорит о её легитимности. Стоит внимательно проверять адрес ресурса, прежде чем вводить личные данные или данные учётных записей", - предупредили в "Лаборатории Касперского".