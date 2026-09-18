Поиск

Россиян предупредили о сайтах, выдающих себя за ресурсы для онлайн-голосования

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили мошеннические сайты, эксплуатирующие тему выборов депутатов Госдумы в 2026 году, в том числе - выдающие себя за ресурсы для электронного голосования.

"Специалисты выявили два мошеннических сценария. В первом случае пользователям предлагают пройти предвыборный опрос и получить возможность выиграть приз, в другом - якобы принять участие в онлайн-голосовании", - сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

На сайте пользователю предлагают ввести серию и номер паспорта или СНИЛС, чтобы якобы перейти к онлайн-голосованию. После этого на странице появляется сообщение о том, что его аккаунт на государственном сервисе якобы взломан, и предлагается ожидать звонка "сотрудника" сервиса.

"Таким образом, мошенническая схема переходит из онлайна в телефонный разговор: злоумышленники могут связаться с человеком и продолжить взаимодействие под предлогом взлома его аккаунта", - отметили в компании.

При создании обнаруженного шаблона сайта якобы для голосования использовался искусственный интеллект. "Важно помнить, что убедительное оформление страницы само по себе не говорит о её легитимности. Стоит внимательно проверять адрес ресурса, прежде чем вводить личные данные или данные учётных записей", - предупредили в "Лаборатории Касперского".

Лаборатория Касперского
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 38

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

 Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов