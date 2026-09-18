Военные РФ сообщили об уничтожении с утра пятницы 328 дронов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 по Москве перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, дроны нейтрализованы над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Дагестаном, а также акваториями Черного и Каспийского морей.