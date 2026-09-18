При реализации госпрограммы вооружений будет продолжена работа по внедрению ИИ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта будет продолжена при реализации государственной программы вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ходе реализации рассматриваемой программы будет продолжена работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Он отметил, что "по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения".

После этого президент предложил участникам заседания обсудить эти и другие вопросы в закрытом режиме.