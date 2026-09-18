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Президент РФ поставил задачу в полном объеме сформировать орбитальную космическую группировку

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов, это позволит повысить возможности доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени.

"Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это позволит повысить возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Владимир Путин
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