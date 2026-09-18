Аэропорт Сочи в третий раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов вновь введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится с сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Сочи в пятницу дважды, последние действовали более двух часов.

В настоящее время ограничения введены также в аэропорту Геленджика.