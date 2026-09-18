Путин обвинил Киев в нежелании вести переговоры

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что представители "верхушки в Киеве" предлагают, якобы, возобновить переговорный процесс, но на деле делают все чтобы этих переговоров не было.

"Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но а сами совершают преступления подобного рода, делают всё для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Потому что иначе непонятно, зачем они вообще это делают. Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно. Значит, цель может быть только в одном - никаких переговоров не хотят вести", - подчеркнул президент РФ.