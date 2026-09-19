Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве закроют 19 сентября из-за мотофестиваля

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Движение перекроют для транспорта в субботу, 19 сентября, на внешней стороне Садового кольца и ряде улиц из-за проведения Московского мотофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В частности, движение будет закрыто: с 00:01 до 20:00 на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой; с 12:00 по всей внешней стороне Садового кольца. Движение возобновят по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, с 20:00 до 23:59 для проезда будет закрыта одна полоса в каждом направлении: на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой; на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Как сообщили в дептрансе, в субботу на некоторых участках будет запрещена парковка.

Во время проезда мотоколонны в районе Садового кольца также будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам. В их числе: торгово-развлекательный комплекс "Атриум", торгово-развлекательный центр "Павелецкая Плаза", торговый центр "Смоленский пассаж", Парк Горького, парк искусств "Музеон", Московский академический театр сатиры, Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова, Театр имени Моссовета, Концертный зал имени П.И. Чайковского, Московский международный дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Филатовская больница и Алексеевская глазная больница.

Городской транспорт

19 сентября примерно с 11:30 до 14:00 трамваи не будут ходить в центре города, сообщили в дептрансе.

В частности, трамваи Т1 и Т2 в это время поедут в объезд центра: Т1 - между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская"; Т2 - между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

Трамваи А будут ходить от станции "Калитники" Московского центрального диаметра через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала.

Автобусы 913 в это время будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через Садовническую улицу и Бульварное кольцо до метро "Чистые пруды".

Помимо этого, с 10:30 до конца мероприятия будут изменены маршруты городского наземного транспорта в центре Москвы.

Дептранс рекомендует для поездок в центр города в субботу использовать метро.

О мотофестивале

19 сентября состоится 15-й Московский мотофестиваль, который завершит мотосезон 2026 года. "В 10:00 на проспекте Академика Сахарова начнется масштабное закрытие мотосезона", - сообщили в дептрансе.

В 12:00 мотоколонна стартует от проспекта Академика Сахарова и проедет по Садовому кольцу. До 18:00 гостей и участников фестиваля ждет программа с мастер-классами, выступлениями звезд эстрады и розыгрышами.

В заезде примут участие представители 35 мотоклубов, которые участвовали в жеребьевке.