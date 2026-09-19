Несколько многоквартирных домов повреждены в результате атаки БПЛА на Курскую область

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников ВСУ на город Дмитриев были повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Предварительно, из-за атаки БПЛА выбиты окна в 9 квартирах МКД. (...) Сразу после обследования домов в квартирах будет закрыт тепловой контур", - приводятся слова губернатора в мессенджере Max.

После оценки повреждений будет проведена помощь в восстановительных работах, добавил он.