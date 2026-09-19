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Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с Днем оружейника.

"Уверен, что благодаря вашей компетентности, преданности избранному делу и ответственности ОПК будет и впредь наращивать свой научный, технологический, кадровый потенциал, обеспечивать Вооружённые Силы, правоохранительные органы и спецслужбы самым передовым оружием и техникой, сохранять лидерские позиции России на мировом рынке вооружений". - говорится в тексте поздравления, размещенном на сайте Кремля.

Президент выразил особые слова признательности всем, кто "добросовестно и самоотверженно работает в крупных отраслевых холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, успешно претворяет в жизнь прорывные проекты, смелые новаторские решения".

Владимир Путин ОПК
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