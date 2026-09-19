Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в субботу в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.