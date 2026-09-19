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Группировка "Восток" сорвала маршруты снабжения ВСУ в Запорожской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Операторы ударных дронов группировки "Восток" нарушили маршруты снабжения передовых позиций вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны России в субботу.

"Были уничтожены минометная позиция, наземный роботизированный комплекс с минометом, вооруженный пулеметом роботизированный комплекс и средства снабжения, перевозившие боеприпасы к передовым подразделениям противника", - сказано в сообщении.

"Уничтожение роботизированных комплексов нарушило действовавшие маршруты доставки вооружения и боеприпасов на передовые позиции ВСУ", - заявили военные.

По их словам, ликвидация минометной позиции снизила возможности украинской армии по огневой поддержке своих подразделений на данном участке.

В Минобороны РФ также сообщили, что с помощью ударных дронов российские военнослужащие сорвали ротацию и подвоз материальных средств ВСУ у Малокатериновки и Григоровки в Запорожской области.

"Несмотря на попытки ВСУ восстановить логистику и подвести резервы, все маршруты выдвижения своевременно вскрываются расчётами беспилотной авиации", - сообщили в ведомстве.

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