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Российские военные сообщили об ударах по ВСУ в кольце окружения в Харьковской области

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения вокруг ВСУ и расширять внешнюю зону контроля, заявили в пресс-центре группировки в субботу.

"В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожаются формирования ВСУ в населенных пунктах Петропавловка, Новоалександровка и Приколотное", - сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"В кольце окружения нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Комиссарово, Красный Яр, Грачевка, Хрипуны и Бузово", - сказал Межевых.

По его информации, две штурмовые группы ВСУ предприняли попытку выхода из окружения в районе села Черное в направлении села Слизнево. "Попытка прорыва пресечена", - заявил представитель группировки.

Он сообщил, что за сутки потери украинских сил в кольце окружения составили до 25 военнослужащих и автомобиль.

По информации представителя группировки, с начала сентября в кольце окружения уничтожено более 675 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов украинской армии.

Также, по данным Межевых, за сутки в Харьковской области нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орешанки, Бережного, Дорошенково, Избицкого, Революционного, Малого Бурлука, Федоровки, Сонина и Липцов.

"В Сумской области поражены подразделения противника и пункты управления БПЛА двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Вакаловщина, Дорошовка и Рудневка", - сказал офицер.

По его словам, всего за сутки в зоне ответственности группировки "Север" уничтожено до 225 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета ВСУ.

"Кроме того, вскрыто и уничтожено 36 пунктов управления БПЛА, 452 БПЛА самолетного типа, 49 тяжелых боевых дронов R-18 и девять наземных роботизированных комплексов противника", - добавил Межевых.

Красный Яр Харьков Новоалександровка
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