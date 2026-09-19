Группировка "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвигаться в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в субботу в пресс-центре группировки.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старчевое, Романки, Малиновка, Общее, Великомихайловка, Самойловка и Светлая Долина", - сказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

По его словам, за сутки украинская армия потеряла здесь до 300 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии, 31 пункт управления беспилотной авиацией.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. "При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Волчьего Яра, Благодатовки, Маяков, Осинового, Грушевки, Нижнего Соленого, Сидорова, Путникова и Нечволодовки", - сказал он.

Группировкой уничтожено свыше 215 военнослужащих армии Украины, два снаряда РСЗО HIMARS, 17 автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и разведки, 54 пункта управления беспилотной авиацией, три станции спутниковой связи Starlink, 35 робототехнических комплексов, моторная лодка и два полевых склада с боеприпасами, сообщил Шаров.

Военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад Нацгвардии Украины в районах Старорайского, Марьевки, Артема, Святогоровки, Андреевки, Белозерского, Дмитровки, Гулева, Доброполья, Новоандреевки, Нововодяного, Новогригоровки, проинформировал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Всего в зоне ответственности группировки (...) уничтожено свыше 400 военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей", - сказал он.

По данным представителя "Южной" группировки войск Вадима Астафьева, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красного Молочара, Шабельковки, Ясной Поляны, Дружковки, Червонозарядного, Ореховатки, Краматорска, Славянска, Васильевской Пустоши, Николаевки и Кондратовки.

"За сутки противник потерял до 195 военнослужащих, (...) уничтожено 27 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы, поражено 55 пунктов управления БПЛА, 80 наземных робототехнических комплексов, 89 антенн связи БПЛА, девять складов с запасами материальных средств", - сообщил Астафьев.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение на переднем крае. В ходе активных боевых действий подразделениями группировки войск нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Преображенки, Юльевки, Орехова и Новояковлевки", - сказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.

По его данным, в зоне действий группировки потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и 18 автомобилей.