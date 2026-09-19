Работа АЗС приостановлена на федеральной территории Сириус

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Сириусе временно приостановили работу автозаправочных станций (АЗС) из-за вопросов безопасности, сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин в субботу.

"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус", по соображениям безопасности Минэнерго России совместно с топливными компаниями принято решение о приостановке работы АЗС, расположенных в границах федеральной территории "Сириус", - написал в своем канале в Max.