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Минобороны РФ сообщает о поражении трех украинских сухогрузов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили в порту Черноморск украинский сухогруз, еще два поражены на переходе морем.

"В порту Черноморск ( поражено - "ИФ") морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"На переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие в порт Одесса грузы предназначенные для обеспечения ВСУ", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ
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