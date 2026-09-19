Минобороны РФ сообщает о поражении трех украинских сухогрузов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили в порту Черноморск украинский сухогруз, еще два поражены на переходе морем.

"В порту Черноморск ( поражено - "ИФ") морское судно типа "сухогруз", доставивший грузы военного назначения", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"На переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие в порт Одесса грузы предназначенные для обеспечения ВСУ", - заявили в ведомстве.