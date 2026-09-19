Российские военные сообщили о поражении за ночь 344 украинских БПЛА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, беспилотники были поражены над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и над акваторией Черного моря.