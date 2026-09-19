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Путин призвал Европу "жить дружно", иначе России придется отвечать

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет намерений и оснований нападать на Европу, Москва готова к сотрудничеству и восстановлению отношений.

"Сказал уже и о некоторых европейских лидерах, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на войну на Украине, что угодно идёт, используется всё что угодно. Ну, в частности, один из основных тезисов - это угроза якобы со стороны России. Хочу ещё раз сказать: у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе - отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Всё время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов", - отметил президент.

"При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают всё, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? Почему готовятся? Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать. Это должно быть для всех очевидным", - заявил Путин.

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