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Мишустин отметил успехи ОПК в сфере диверсификации производства

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что представители оборонно-промышленного комплекса (ОПК) демонстрируют успехи в сфере диверсификации.

"Специалисты предприятий ОПК демонстрируют высочайшие темпы и эффективность. Ведут инновационные разработки, внедряют цифровые платформы, модернизируют производственные мощности, оперативно наращивают выпуск востребованной продукции. Благодаря этому российская армия и флот получают надежное высокоточное оружие, военную и специальную технику", - говорится в поздравлении Мишустина, текст которого опубликован в субботу в канале правительства в мессенджере Мах.

Российский премьер подчеркнул: "Особой благодарности заслуживают успехи комплекса в сфере диверсификации". "Созданные вами гражданские технологии, новейшие материалы и оборудование активно применяются в энергетике, медицине, транспорте и космонавтике", - отметил Мишустин.

"Мы чествуем специалистов, которые приумножают славные традиции предшественников, вносят вклад в развитие оборонной промышленности страны", - написал премьер-министр.

Первый вице-премьер Денис Мантуров также поздравил оружейников с профессиональным праздником.

"Отечественная оружейная школа, во все времена славившаяся своей мощью, создавалась целыми поколениями талантливых инженеров-конструкторов, ремесленников и испытателей. Их знания, опыт и преданность делу заложили прочный фундамент, который и сегодня позволяет России создавать современные образцы вооружения, отвечающие самым высоким требованиям", - приводится текст поздравления Мантурова в канале правительства в мессенджере Мах.

Первый вице-премьер отметил, что сегодня значение работы оружейников "как никогда велико".

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