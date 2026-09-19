Три аэропорта в ЯНАО и ХМАО вернулись к работе без ограничений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация сняла временные ограничения в аэропортах Надым, Новый Уренгой (оба - Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) и Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), сообщает Росавиация в мессенджере Max в субботу.

На сайте правительства ЯНАО также сообщается, что в округе отменен режим беспилотной опасности, введенной утром.

Ранее Росавиация сняла ограничения в ямальских аэропортах Сабетта и Утренний.