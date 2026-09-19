Военные РФ сообщили, что в зоне СВО взяты под контроль пять населенных пунктов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль пять сёл - по два в Харьковской области и ДНР, еще одно - в Запорожской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области, ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение и взяли под контроль Марьевку и Гулево (ДНР).

Войска группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль Зелёную Диброву Запорожской области, говорится в сводке.

В ходе боев подразделения группировки "Запад" за сутки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Базалиевка, Березовка, Червоный Оскол Харьковской области и Рубцы (ДНР).

Потери противника в зоне действий группировки "Запад" составили свыше 210 военных, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, сообщает Минобороны.

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Высокоивановка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Шабельковка (ДНР).

Тут противник потерял до 145 военнослужащих, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

Войска группировки "Центр" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Дружковка, Артема, Варваровка, Старорайское и Новоявленка (ДНР). Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военных, пять боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки и 11 автомобилей, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Манвеловка, Малиновка, Коломийцы Днепропетровской области, Петропавловское и Общее Запорожской области.

На этом участке ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщает Минобороны РФ.

Войска группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены более 55 военных, 18 автомобилей и две станции РЭБ, говорится в сводке министерства.