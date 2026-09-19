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Значительная часть получаемых наблюдателями сигналов о нарушениях на выборах в ГД не подтверждается

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков сообщил, что значительная часть сигналов о нарушениях на выборах в Госдуму в результате проверки общественными наблюдателями не подтверждается.

"Мы получаем множество сигналов. Значительная часть из них, как и в предыдущие электоральные эпизоды, не находит подтверждения", - сказал Песков в субботу на брифинге в ситуационном центре по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу.

"Среди ситуаций, которые не находят подтверждения: ко второму дню мы фиксируем группу ситуаций, которая представляет собой вольные трактовки и некорректные заявления со стороны разного рода наблюдателей от политических партий, от кандидатов, которые ведут учет явки на избирательные участки", - отметил он.

"И такие ситуации находятся у на контроле. Но мы призываем всех участников процесса ответственно относиться к информации", - заявил Песков.

Что касается нарушений, факт которых подтвержден, по мнению наблюдателя, особого внимание заслуживают два случая - в Якутии и в Орловской области.

"К текущему часу мы хотим поделиться результатами нашей работы. Есть несколько ситуаций, в том числе две, которые находились на особом контроле в нашем ситуационном центре. В городе Якутске была зафиксирована информация, что ночью председатель участковой избирательной комиссии приехал в здание участка, и был вскрыт сейф, и соответственно, нарушена целостность сейф-пакета", - сообщил он.

"Мы провели оперативную проверку, выяснили обстоятельства с участием экспертов и представителей общественного штаба. Стало известно, что, действительно, после закрытия избирательного участка был зафиксирован факт нарушения целостности сейф-пакета, вскрыт сам сейф, где находились бюллетени после первого дня", - проинформировал Песков.

По его словам, "по итогам выявленного факта руководство участковой избирательной комиссии, председатель и заместитель председателя, были отстранены и бюллетени в установленном порядке, как предписывает законодательство, признаны недействительными".

Также стало известно, что в Орловской области была нарушена процедура надомного голосования на избирательном участке 605. "В частности, была нарушена целостность переносного ящика для проведения надомного голосования. Была также проведена проверка нами вместе с коллегами из общественного штаба региона. Решением участковой комиссии после обращения наших наблюдателей по этому случаю все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике, были признаны недействительными", - сообщил сопредседатель координационного совета.

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