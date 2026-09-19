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Матвиенко заявила, что попытки сорвать и дискредитировать выборы в РФ обречены на провал

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляет о попытках извне сорвать и дискредитировать выборы в России, но она уверена, что это сделать не удастся.

"Они (на Западе - ИФ) делают все сейчас, для того чтобы сорвать выборы, чтобы дискредитировать выборы. Смотрите, еще даже не началась выборная кампания в России, а госпожа Каллас (глава евродипломатии Кая Каллас - ИФ) и иже с ней разослали по всем странам Евросоюза единую методичку: выборы нелегитимные, непрозрачные, недемократичные и так далее. Ну, просто бессовестные люди, вот ни стыда ни совести", - сказала она журналистам в субботу после того, как проголосовала на избирательном участке в Санкт-Петербурге.

По ее словам, сегодня Россия "проходит серьезное испытание борьбы с нашими недругами, которые успешно в свое время развалили Советский Союз, а сейчас пытаются развалить Россию".

"Понятно, что ничего у них не получится", - отметила Матвиенко, добавив, что "нас их мнение не интересует".

Спикер Совета Федерации сообщила, что в этом году на выборы в Россию приехало "рекордное количество наблюдателей" - представители более 130 стран.

Петербург Валентина Матвиенко
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